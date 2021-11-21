شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف صائدة البطولات الكبرى.. حصدت لقبين عالميين فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر للكوميتيه سيدات، اليوم الأحد، بذهبية بطولة العالم، بمشاركة الثلاثى فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أبو إسماعيل بعد الفوز على فرنسا 2-1 فى النهائى لتحقق مصر الذهبية فى منافسات الجماعي.

وتعتبر فريال أشرف أبرز لاعبات مصر فى لعبة الكاراتيه وهى صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، والأولى منذ ذهبية كرم جابر فى دورة بكين 2004.

اسمها بالكامل فريال أشرف عبد العزيز من مواليد 16 فبراير 1999، هى لاعبة كاراتيه مصرية هى أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية فى الألعاب الأولمبية، وولدت فريال 16 فبراير 1999، وهى الابنة الوحيدة لأسرتها ولديها شقيقين.

بدأت فريال رياضة الكاراتيه فى الثامنة من عمرها، وإلى جانب الكاراتيه تهوى فريال الرسم والقراءة، وتدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

فى عام 2017، حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه فى وزن 68 فى المغرب، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه، وفى عام 2018 حصلت فريال على فضية الدورى العالمى للكاراتيه فى الصين، وحصلت على برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه فى رواندا.

فى عام 2019، مثلت مصر فى الألعاب الأفريقية 2019 التى أقيمت فى الرباط بالمغرب وفازت بالميدالية الفضية فى الكوميتيه للسيدات 68 كجم، وحصلت على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم لناشئى الكاراتيه فى سانتياغو فى تشيلى فى عام 2019، بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة 2-0.

كما حصلت على ذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى دبى فى عام 2019، بعد فوزها على لاعبة أذربيجان فى نهائى البطولة، وفى عام 2020، حصلت على ذهبية البطولة الأفريقية، وحصدت على فضية بطولة الدورى العالمى الكاراتيه فى فرنسا، بعد خسارتها من الأذربيجانية أرينا.

وفازت مستقبل الكاراتية المصرى وأحد أبرز نجماته على مر التاريخ، بالميدالية الفضية فى بطولة البريميرليج للكاراتيه الدولية فى النمسا.

فى العام الجارى، فازت فريال بالميدالية الذهبية فى وزن 61 كجم سيدات كوميته فى الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التى أقيمت فى طوكيو باليابان، وختمت عامها الاستثنائى بالمشاركة فى تتويج مصر ببطولة العالم للكوميتيه فى فرنسا.