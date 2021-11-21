شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يحفز لاعبيه قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.
ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي و محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام .
خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.
ويغيب المغربي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف .