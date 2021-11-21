شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يحفز لاعبيه قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب مساء اليوم، الأحد، بملعب الكلية الحربية، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب، خلال المران مساء اليوم الأحد بملعب الكلية الحربية، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غد الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي و محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحازم إمام .

خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف .