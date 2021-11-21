شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ من عامر عامر يهدى فاركو الهدف الأول أمام سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا، فريقه الهدف الأول أمام فاركو بعد وقوعه فى خطأ ساذج بمروو الكرة بين أقدامه بعد تسديدة أحمد شريف لاعب فاركو فى المباراة المقامة حاليا الفريقين باستاد الإسكندرية بافتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل فاركو كالتالى: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ جابر كامل،خط الوسط : عزمي غومة _ أحمد الصغيري _ محمود حمادة _ محمود جهاد، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عام،خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم ،خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد كوكو - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي.

ويحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.