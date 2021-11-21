شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الزمالك فى بيان: انتهت مهمتنا وبذلنا قصارى جهدنا فى خدمة النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاء البيان كالتالي:-
تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.
كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.
وفى سياق متصل، أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه من المقرر إن غدًا الاثنين سيكون آخر يوم عمل للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء بشكل رسمي.
وأضاف لبيب في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة عقدت جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق على إن غدًا الاثنين سيكون أخر يوم للجنة الإدارة، على أن تقوم بعد ذلك بتسليم النادى.
وعن الجهة التي ستتسلم النادى عقب رحيل اللجنة المكلفة بالإدارة، قال حسين لبيب: "لا أعلم فهذا الشأن من اختصاص الوزارة ولا أعلم لمن سيتم تسليم الإدارة".