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مصر تحتل المركز الثانى فى بطولة العالم للكاراتيه بدبى

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القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب الكاراتيه المركز الثانى فى الترتيب العام لبطولة العالم التى تقام فى دبى بعد تحقيق لاعبى المنتخب 8 ميداليات متنوعة فى البطولة. 

 

الميداليات التى حققها اللاعبون مقسمة إلى 3 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 3 برونزيات.

 

وتوج منذ قليل منتخب مصر للكوميتيه سيدات بذهبية بطولة العالم، بمشاركة الثلاثي فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أبو إسماعيل بعد الفوز على فرنسا 2-1 في النهائي لتحقق مصر الذهبية في منافسات الجماعي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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