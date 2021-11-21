شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز الثانى فى بطولة العالم للكاراتيه بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب الكاراتيه المركز الثانى فى الترتيب العام لبطولة العالم التى تقام فى دبى بعد تحقيق لاعبى المنتخب 8 ميداليات متنوعة فى البطولة.

الميداليات التى حققها اللاعبون مقسمة إلى 3 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 3 برونزيات.

وتوج منذ قليل منتخب مصر للكوميتيه سيدات بذهبية بطولة العالم، بمشاركة الثلاثي فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أبو إسماعيل بعد الفوز على فرنسا 2-1 في النهائي لتحقق مصر الذهبية في منافسات الجماعي.