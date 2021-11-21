شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين فاركو وسيراميكا فى الشوط الأول.. وإصابة عبد الله بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو مع نظيره سيراميكا سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبدالله بكري مدافع فاركو على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.

وشهدت الدقيقة 30 احتساب ركلة جزاء لفاركو بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على سيف تقا فشل في إحرازها رامى صبرى مدافع فاركو بعد أن حاول تسديدها على طريقة "بانينكا" الشهيرة.

وجاء تشكيل فاركو كالتالى: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ جابر كامل،خط الوسط : عزمي غومة _ أحمد الصغيري _ محمود حمادة _ محمود جهاد، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عام،خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم ،خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد كوكو - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي.

ويحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.