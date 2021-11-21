شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يهدر ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" أمام سيراميكا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أهدر رامى صبرى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو ، ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" أمام سيراميكا فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل فاركو كالتالى: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ جابر كامل،خط الوسط : عزمي غومة _ أحمد الصغيري _ محمود حمادة _ محمود جهاد، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.
ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.
ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.
بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عام،خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم ،خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد كوكو - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي.
ويحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.