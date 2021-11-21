شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يهدر ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" أمام سيراميكا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر رامى صبرى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو ، ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" أمام سيراميكا فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالى: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ جابر كامل،خط الوسط : عزمي غومة _ أحمد الصغيري _ محمود حمادة _ محمود جهاد، خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.