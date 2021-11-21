فاركو يواصل انتفاضته بعد التوقف ويلحق الهزيمة الأولى لسيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق فاركو انتفاضته بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن افتتاح مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

الفوز هو الثاني على التوالي لفريق فاركو منذ صعوده للدوري، حيث استطاع الصاعد حديثًا الفوز على مصر المقاصة بنتيجة (2-0) بالجولة الماضية، في المقابل تلقى سيراميكا كليوباترا الخسارة الأولى لهذا الموسم بعد الفوز في مباراتين والتعادل مثلهما.

تشكيل فاركو: محمد صبحي، رامي صبري، عبدالله بكري، جابر كامل، عزمي غومة، أحمد الصغيري، محمود حمادة، محمود جهاد، رزقي حمرون، وليد علي، عمرو جمال.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، مصعب البطاط، محمود البدري، سيف تقا، أحمد محسن، محمود نبيل، بلال السعيداني، محمد حسن، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 33، أتيحت فرصة لنادي فاركو للتقدم في نتيجة المباراة بعدما احتسب المباراة ضربة جزاء لينفذها رامي صبري لكن تمر تسديدته أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية بين الفريقين.

في الدقيقة 70، تقدم نادي فاركو في النتيجة بهدف عن طريق أحمد شريف بعد تمريرة من أحمد الصغيري.

الهدف جاء بعد خطأ فادح من عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا الذي مرت الكرة بين قدميه ليتقدم فاركو في النتيجة بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى ست نقاط بعد الخسارة في أول ثلاث جولات ليصبح في المركز العاشر، في المقابل تلقى سيراميكا الخسارة الأولى ليظل في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

جدير بالذكر أن فاركو سيواجه في الجولة المقبلة نظيره الاتحاد السكندري، في المقابل سيلعب سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم الخميس المقبل.