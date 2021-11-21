ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا باكتساح غرناطة برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على مضيفه غرناطة اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إلى 30 نقطة من 13 مباراة، ليتقدم للصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، المتساوي معه في نفس العدد من المباريات.

وربما يتراجع الفريق الملكي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة كما هو حال أشبيلية، للوصافة، حال فوز ريال سوسييداد، صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 28 نقطة، على ضيفه فالنسيا، في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم مقابل انتصارين و5 تعادلات، عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل للريال في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 25، غير أن الكولومبي لويس سواريز قلص الفارق، بإحرازه هدفا لغرناطة في الدقيقة 34.

وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة 56، لتتضاعف بعدها معاناة غرناطة، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مونتشو رودريجيز في الدقيقة 67، ثم أعقبها طرد روبيرتو مورينو، مدرب الفريق الأندلسي للاعتراض على الحكم.

واستغل الريال، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما سجل فيرلان ميندي الهدف الرابع في الدقيقة 76.

ويعتبر هذا اللقاء بمثابة بروفة للريال قبل لقائه المهم ضد مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي يوم الأربعاء القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث لبلوغ الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.