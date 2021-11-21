لجنة إدارة الزمالك تصدر بياناً رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها إدارة نادي القلعة البيضاء.

وكان تقدم كل من حسين السمري، عاطف النمر، وطارق جبريل من العمل في نادي الزمالك، وذلك قبل 24 ساعة فقط من انتهاء مدة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وجاء بيان لجنة الزمالك كالتالي:

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.

كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.

ويحتل الزمالك حامل لقب الدوري الممتاز، المركز الثالث في جدول ترتيب أندية المسابقة الموسم الحالي برصيد 9 نقاط.