خاص .. أول تعليق من هليوبوليس على واقعة الاعتداء على طفل بضرب مبرح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو من كاميرة مراقبة يظهر تعرض طفل لضرب مبرح من أحد أولياء الأمو في نادي هليوبوليس قبل تدخل أعضاء فريق رياضي كان بالصدفة حول مضمار الملعب الذي شهد الوقاعة وأنقذوا الطفل.

وأكد عادل شمالة المدير التنفيذي لنادي هليوبوليس حدوث الواقعة في ناديه وتحديداً أمس السبت كاشفاً أن ناديه اتخذ العقوبة الأقصى حسب لائحة النادي الخاصة.

وقال شمالة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن أحد أولياء الأمور اعتدى على طفل بسبب خلافات مع نجله قبل تدخل أعضاء فريق كرة القدم للناشئين الذي صادف وجودهم بمضمار الملعب.

وأكد شمالة أن فور التأكد من الواقعة قرر النادي توقيع العقوبة الأقصى على المعتدي بإيقافه عام مع عرض أمره على أقرب عضوية عمومية للنظر في شطبه.

وبحسب الفقرة 4 من المادة 29 في لائحة هليوبوليس الخاصة فإن أقصى عقوبة على العضو المخالف هي الإيقاف عام فيما يتم النظر في إسقاط

عضويته بحسب المادة 5 بقرار من الجمعية العمومية للنادي بعد تقرير من مجلس الإدارة يعرض في أقرب جمعية عمومية.

وأنهى شمالة حديثه مؤكداً أن أهل الضحية تقدموا ببلاغ ضد المعتدي في قسم الشرطة مشدداً على أن النادي قام بواجبه وأقصى عقوبة في اللائحة .