نادي الزمالك..استقالة جماعية للسمري والنمر وجبريل من اللجنة التنفيذية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم الثلاثي حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك وطارق جبريل المدير المالي وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي استقالتهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من اللجنة المؤقتة للنادي الأبيض.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الثلاثي تقدم باستقالته ولا يحق لهم وفق اللائحة خوض انتخابات الزمالك القادمة باعتبارهم معينين في النادي وسيقومون بتسيير أعمال النادي لحين انتهاء الانتخابات.

وينتظر نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة عدداً من التعديلات فيما يخص مجلس إدارة النادي.

وكشف مصدر في تصريحاته سابقة لـ "مصراي" أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حالياً برئاسة حسين لبيب سترحل عن النادي يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، حال تقرر تنفيذ الحكم الذي ينص على عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة النادي.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.



وأضاف المصدر، أيضاً هناك ترتيبات تتعلق بإمكانية تعيين لجنة من الإدارة التنفيذية الحالية تدير العملية الانتخابية.

وكشف المصدر، أن هناك سيناريو يتمثل في عودة مرتضى منصور إلى نادي الزمالك غدا الإثنين 22 نوفمبر تنفيذا لحكم القضاء الإداري، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مدته.

واختتم "ننتظر قرار وزارة الرياضة بشأن هذا الأمر".

يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.