"إنجاز تاريخي".. سيدات مصر يفزن ببطولة العالم للكاراتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق المنتخب المصري للكاراتيه إنجازاً تاريخاً بالفوز ببطولة العالم للكاراتيه في الكومتيه التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة.

وقادت فريال أشرف صاحب ذهبية الأولمبياد في الكومتيه منتخب الفراعنة للفوز بالذهبية بالفوز على منتخب فرنسا 2-1 لتحقق إنجازاً تاريخياً يالجمع بين ذهبية الأولمبياد للفردي وذهبية بطولة العالم للفرق.

ومثل منتخب مصر في مسابقة فرق الكومتيه سهيلة أبو إسماعيل ومنه شعبان وياسمين الهواري وفريال أشرف.

وتوج منتخب مصر للسيدات أيضاً ببرونزية منافسات الكاتا الجماعي ومثله كلاً من: آية هشام، وأسماء مجدي، ونهى عنتر.

وكانت البطلة أحلام يوسف قد فازت بالميدالية الذهبية في مسابقة 55 كجم كوميتيه، وفازت ياسمين الجويلي ببرونزية وزن ٥٠كجم، فيما توج اللاعب علي الصاوي بالميدالية البرونزية بعد الفوز علي بطل المجر في وزن اقل من ٦٧ كجم.

يذكر، أن مصر تشارك في بطولة العالم للكاراتيه ببعثة مكونة من كل من "فريال اشرف، ومنة شعبان، وسهيلة ابو إسماعيل، وأحلام يوسف، وياسمين الهوارى، وآية هشام، ونورسين على وأسماء مجدي ونهى عنتر"، ومن الرجال يشارك على الصاوى، ويوسف عماد، وكريم ابو عيطة، وأحمد حازم، ومحمد رمضان، وعبد الله ممدوح، و طه طارق، وحازم سعيد.