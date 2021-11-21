نادر السيد يتحدث ليلاكورة عن "الحارس الذي أصبح مديرًا فنيًا".. وموعد بدايته مع "طامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، سعادته ببداية تجربته التدريبية كمدير فني لفريق طامية ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية ـ .

وقال نادر السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي:"أعمل منذ فترة على تنمية قدراتي التدريبية سواء بالحصول على الرخص التدريبية أو دراسات وخوض معايشات في أوروبا، فالعمل كمدرب في ذهني منذ فترة".

وأشار حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، إلى أنه ذهب لنادي طامية في البداية؛ لمشاهدة الفريق بعد تواصل مجلس الإدارة معه:"وجدت فريقًا جيدًا بإمكانه المنافسة والتأهل للدوري الممتاز كما أن هناك مجلس إدارة داعم وطموح".

وردّ السيد، بخصوص كون تجربته الأولى كمدير فني في الدرجة الثانية، قائلاً:"أراها بداية طبيعية وأفضل لكي أحصل على خبرات فكلاعبين لم نبدأ بالتواجد في منتخب مصر بل تدرجنا في الأندية وهو التدرج الذي أراه قد يحدث مع تجربتي في طامية".

وتطرق السيد في تصريحاته لكونه من القلائل الذي لعبوا كحراس مرمى ثم أصبحوا مديرين فنيين، بقوله:"حارس المرمى هو لاعب وأنا ضد التصنيف، فالتدريب موهبة ورؤية وشخصية ودراسة وأعتقد أنني دربت نفسي جيدًا في فترات كثيرة والحمدلله حققت الاستفادة والأهم الآن التجربة".

وأتم حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيقود مران الفريق يوم غد الاثنين، على أن يقوده في مباراته المقبلة أمام نظيره المنيا في الدرجة الثانية.