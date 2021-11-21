خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي البنك الأهلي مع الزمالك في تمام الثامنة مساء غد الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدوري.

وتضمن القائمة 23 لاعبا، وجاءت علي النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: احمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو وطارق مصيلحي.

خط الوسط: محمد فتحي ومعروف يوسف و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد هلال وشادي رضوان ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمد حامد.

وفي الهجوم: أسامة فيصل

وشهدت القائمة غياب فادي فريد بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا وإيقافه مباراة واحدة وشهدت القائمة أيضاً عودة أسامة فيصل مهاجم الفريق الذي غاب عن الفريق في المباراة الماضية بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد البنك الأهلي في المرتبة التاسعة برصيد 6 نقاط.