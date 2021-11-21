الامارات | الحبتور: حريصون على التحليق ببطولة الحبتور لتنس السيدات إلى صدارة الاحداث الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور: حريصون على التحليق ببطولة الحبتور لتنس السيدات إلى صدارة الاحداث الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجموعة الحبتور رجل الاعمال خلف الحبتور أن المجموعة تسعى من خلال استضافة البطولة الدولية لتنس السيدات الى التأثير بشكل مباشر على صحة الانسان ومنحه الطاقة الايجابية في العمل والحياة معا.

وقال الحبتور ان وسائل الاعلام ساهمت خلال ال24 سنة الماضية الى دعم البطولة وانجاحها بشهادة الاتحادين الاماراتي والدولي .

جاء هذا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور الدولية ال24 لتنس السيدات بفندق ومنتجع الحبتور جراند وسبا بالجميرا بحضورناصر المرزوقي الامين العام لأتحاد الامارات للتنس مندوبة الاتحاد الدولي الهندية شيتال ايار ونورة بدوي مديرة البطولة والمصرية ساندرا سمير والروسية ناتاليا فيخلينتسيفا والهندية انيكتا رينا ورجال الاعلام .

وأكد الحبتور حرص الجموعه بالتعاون مع الاتحادين الاماراتي والدولي على استمرار البطولة والتحليق بها في صدارة الاحداث الرياضية في العالم وتحقيق نجاحات مضاعفة تواكب التطور الرياضي الذي تشهدة دولة الامارات العربية المتحدة منوها الى استضافة دبي لأكسبو 2020 وما حدث من زخم سياحي خلال فترة المعرض العالمي .

وكشف الحبتور النقاب عما حققته البطولة من نجاحات خلال فترة الجائحة مؤكدا انها منحث الثقة للكثير من الاحداث المماثلة بالعودة كما منحت الثقة والفرصة للاعبات لممارسة النشاط من جديد .

من جانبه وجه الامين العام للاتحاد ناصر المرزوقي الشكر والعرفان الى مجموعة الحبتوروخص بالشكر خلف الحبتور الاب الروحي للتنس مؤكدا حرص اللاتحاد على انجاح البطولة ونقل تحيات سمو الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الامارات للتنس الى الحضور .

وقد اجريت قرعة البطولة التي يبلغ اجمالي جوائزها 100 الف دولار اميركي و تشارك فيها أكثر من 85 لاعبة من الواعدات الاتي تسعين الى عبور جسر العالمية والنجومية من دبي .

واسفرت قرعة البطولة عن وقوع المصنفة الاولى على البطولة شوي زانك مع الهندية انيكتا رينا وملاقاة الصينية المصنفة الثانية فيثي دينج مع مع احدى اللاعبات الصاعدات من التصفيات اما المصريةساندرا سمير فسوف تلعب مع المصنفة الثامنة السلوفاكية بولونا هيركوج .

من جانب آخر تنطلق منافسات البطولة الرئيسية في الفترة المسائية بينما ستخصص الفترة الصباحية للانتهاء من مباريات التصفيات ليكتمل عقد ال32 فريق اما البطولات المحلية والتي تشهد مشاركة واسعه من الجنسن وكافة المراحل السنية فسوف تقام على هامش البطولة الرئيسية بصفة يومية .

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