شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الكاراتيه المصرى يتوجن بذهبية "الكوميتيه" فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لسيدات الكاراتيه "كوميتيه" بذهبية بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات، بعد عروض قوية من الفريق المصرى على مدار مشواره بالبطولة.

ويضم منتخب مصر الثلاثي، فريال أشرف "صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020" ومنة شعبان وسهيلة أبو إسماعيل، حيث نجح سيدات مصر في الفوز على فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لتحقق مصر الذهبية فى منافسات الجماعي.

وجاءت النتائج بفوز فريال أشرف في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 قبل أن تفوز منة شعبان بنتيجة 7-3 فيما خسرت سهيلة أبو إسماعيل في المباراة الثالثة لتحقق مصر الميدالية الذهبية.

وتأهل إلى النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره الياباني في منافسات قبل ، فيما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب إيطاليا في منافسات دور الثمانية ، بعد أن تأهل على حساب منتخب أوكرانيا في منافسات دور الـ 16 بنتيجة 1-0 ، وفي الدور الـ32 تغلبت بطلات المنتخب المصري على منتخب بيلا روسيا بنتيجة 2-0.

جدير بالذكر أن منتخب مصر شارك في منافسات بطولة العالم للكاراتيه ببعثة مكونة من 22 لاعب ولاعبة وهم كريم محمد أبو عيطة و علي الصاوي وعلي سيد وحازم أحمد وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق ومحمد أحمد وكريم وليد صلاح الدين وزياد محمد ويوسف أشرف وعلى محمد وياسمين نصر وأحلام حمدي ونورسين محمد وفريال اشرف ومن شعبان وياسمين محمد وسهيلة أحمد واية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو تحت الإدارة الفنية للدكتور مراد عبد اللطيف رئيس جهاز المنتخبات وعبد الفتاح عيسى المدير الفني وهاني شاكر السيد قشطة مدرب كوميتيه السيدات ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه الرجال وابراهيم مجدي مدرب الكاتا والدكتور أحمد الصاوي طبيب والدكتور محمد أحمد مدرب نفسي ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.