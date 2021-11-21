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شادى وباسم يقودان هجوم سيراميكا أمام فاركو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة فاركو، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري العام.

 

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عامر عامر 

 

خط الدفاع: مصعب البطاط  - محمود البدري - سيف تقا  - أحمد محسن. 

 

خط الوسط:  محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن -  محمد إبراهيم . 

 

خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي. 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمد كوكو  - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه   - مصطفى .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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