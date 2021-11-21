شكرا لقرائتكم خبر عن شادى وباسم يقودان هجوم سيراميكا أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة فاركو، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي.