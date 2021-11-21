شكرا لقرائتكم خبر عن شادى وباسم يقودان هجوم سيراميكا أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة فاركو، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم .
خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي.