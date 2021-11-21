شكرا لقرائتكم خبر عن "التصويب والمرتدات" سلاح موسيمانى لتلقين غزل المحلة أول هزيمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه باستخدام سلاح المرتدات السريعة والتصويبات من مسافات بعيدة لاختراق حصون دفاع غزل المحلة، فى اللقاء المقرر له غداً الاثنين بالدوري، ويسعى موسيمانى ومعاونوه للظفر بالثلاث نقاط وتلقين غزل المحلة أول هزيمة هذا الموسم، لاسيما أن فريق الغزل كان سبباً فى خسارة المارد الأحمر لبطولة الدورى بالموسم الأخير بعدما فاز على الأهلى بهدف دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الثانى للمسابقة.

واختتم فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد المحلة بالجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، وخاض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم أعلن موسيمانى قائمة المباراة التى توجهت للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي:‏

محمد الشناوى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ‏وعلى معلول وبيرسى تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسونى ومحمد هانى ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس عنيد يقدم مباريات كبرى أمام المارد الأحمر، لاسيما على ملعبه ووسط أنصاره ضمن خطة الأهلى لاستعادة درع الدورى الغائب .