شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الأخطاء وتدريبات خططية أبرز ملامح مران الإسماعيلى استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسى عصر اليوم استعداداً للقاء المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري العام.

وجاءت أبرز المشاهد فى مران الإسماعيلى كالتالى..

-تدريبات بدنية على الملعب الفرعي قبل أن ينتقل الفريق ليكمل تدريباته علي الملعب الرئيسي.

-اشتمل المران على تقسيمة مطولة، حيث قام الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” بإيقافها من أجل إصلاح الأخطاء التى ظهرت خلال الجولات الماضية.

– خصص الجهاز الفني تدريبات على بعض الجمل التكتيكية داخل الملعب منها التسديدات والكرات العرضية.

-تقسيم اللاعبين لمجموعتين على الملعب الرئيسي والملعب الفرعى تحت قيادة محمد حمص مدرب الفريق.

-حضور محمود حسن وأشرف خضر أعضاء اللجنة الفنية.

-حرص أحمد فكرى الصغير نجم الاسماعيلى السابق على متابعة المران قبل أن يعقد جلسة مع محمد صلاح أبو جريشه مدير الكرة.

-عقد محمد حمص مدرب الفريق اجتماعا مع محمد بيومى لاعب الفريق الشاب.