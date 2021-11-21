شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فادى فريد وانضمام أسامة فيصل لقائمة البنك الأهلى فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 23 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

احمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو وطارق مصيلحي في خط الدفاع

محمد فتحي ومعروف يوسف و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد هلال وشادي رضوان ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمد حامد في خط الوسط

وأسامة فيصل فى خط الهجوم .

وشهدت القائمة غياب فادي فريد بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا وإيقافه مباراة واحدة وشهدت القائمة أيضاً عودة أسامة فيصل مهاجم الفريق الذي غاب عن الفريق في المباراة الماضية بسبب الإصابة.