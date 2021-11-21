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الامارات | رونالدو يدعم "مدرب برشلونة" لقيادة مانشستر يونايتد بعد إقالة سولشاير

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية بأن البرتغالي مهاجم مانشستر يونايتد يدعم تعيين الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق والمنتخب الإسباني حالياً ليقود "الشياطين الحمر" خلفاً للمدرب المقال النرويجي أولي سولشاير  الذي تعرض خيراً إلى خسارة جديدة، السبت، أمام واتفورد في الجولة الـ12 في .

وأفادت الشبكة رونالدو يرى بأن إنريكي هو المدرب المناسب لتمكين النادي من المنافسة في "البريميرليغ"، خصوصاً أن الأخير منفتح على التفاوض مع مانشستر يونايتد لتولي المهمة مما قد يجعل خياره ترك المنتخب الإسباني وارد بقوة والانتقال إلى الدوري الإنجليزي البطولة الأغلى في عالم كرة القدم والأكثر جذباً للأضواء العالمية.

يذكر أن إنريكي حقق مع برشلونة ثلاثية عام 2015 ( وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا)، وعندما درب المنتخب الإسباني صعد به إلى نهائيات كأس العالم إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ونصف نهائي يورو 2020.

ويتردد اسم إنريكي كثيراً في أروقة مانشستر يونايتد إلى جانب مدرب السابق زين الدين زيدان، ومدرب أياكس الحالي إريك تين هاج، ومدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو، في وقت سيقود اليونايتد لاعبا النادي السابقين مايكل كاريك ودارين فليتشر لغاية التعاقد مع المدرب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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