شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل أمين عام الفيفا وسكرتير عام الكاف لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، فاطمة سامورا أمين الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، وفيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) والوفد المرافق لهما بمقر الوزارة، للتباحث حول تكثيف أوجه التعاون المشترك.

وتضمن اللقاء بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، ومناقشة بعض الضوابط والبنود المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بالكاف، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير ،والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة.

أكد وزير الرياضة أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الإفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر.

ومن جانبهم ،وجه الأمين العام للفيفا وسكرتير الكاف الشكروالتقدير لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الإفريقية مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.

وفي نهاية اللقاء ، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية ، تقديراً للجهود المبذولة في خدمة كرة القدم الأفريقية من كلا الأطراف.