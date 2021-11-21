شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحتفل بانضمام ثلاثى الفريق لقائمة المنتخب الوطني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، ولاعبو الفريق، على الاحتفال بالثلاثي "عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم"، بعد انضمامهم لقائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس العرب نهاية نوفمبر الجاري.

وأحضر اللاعبون والجهاز الفني "تورتة قبل انطلاق المران وقاموا بالاحتفال بزملائهم، قبل الاستعداد لمواجهة إنبي بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

























من جانبه، أعرب عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر إف سي، عن سعادته بانضمام ثلاثة لاعبين من الفريق الأول للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب، والتي تواجد بها 3 لاعبين من نادي فيوتشر إف سي، وهم: "أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم".

وفي تصريحات خاصة للحساب الرسمي للنادي، أكد السقا أهمية تواجد عناصر الفريق مع المنتخب الوطني، وأن هذه الاختيارات تدل على نجاح الفريق في الأسابيع الأولى للدوري، بعدما حقق 7 نقاط من 4 مباريات.

وأشاد المدير الرياضي لنادي فيوتشر إف سي، باختيارات إدارة النادي لعناصر الفريق قبل انطلاق الموسم، وهو ما أسفر عن انضمام ثلاثي الفريق في قائمة الفراعنة.

وأوضح أن البطولة العربية سوف تمنح الفرصة للعديد من اللاعبين لإظهار إمكانياتهم الفنية، كما أشاد بقرار المدير الفني للفراعنة بإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين.

وبسؤاله عن استعداد الفريق لمواجهة إنبي المقبلة، قال السقا: "بنستعد بقوة لمواجهة إنبي في الجولة القادمة، الفريق البترولي يمتلك لاعبين مميزين وأيضا جهاز فني على أعلى مستوى وهذا ما يصعب المباراة"، وتنطلق بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.