شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى معسكر سموحة استعدادا للطلائع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداد لمباراة الغد الأثنين أمام طلائع الجيش المقرر لها غدا فى الخامسة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية ضمن مباربات الأسبوع الخامس .

اللاعبون هم: الهاني سليمان وعمر صلاح، رجب نبيل، ومحمود عزت، أحمد رمضان بكيهام، وأحمد جمال، ومحمد شكري، وبهاء مجدي، محمود حليمو، وعبد الرحمن عامر، محمد كناريا، حسين فيصل، ومحمد عبد العاطى، ومصطفى الخواجه، وعبد الكبير الوادى، ومروان حمدى، وفهد جمعه والكسندر أمير عادل، و شريف رضا، و صديق اوجولا

وكان أحمد سامى قد خاض تدريبه الأخير داخل صاله الجيم نظرا لسوء الأحوال الجويه وتعرض الملاعب للغرق بسبب نوه المكنسه وهطول الأمطار بالإسكندريه.

وطالب سامى اللاعبين بضروره تحقيق الفوز وتقديم الأداء الرجولى عقب التعادل الأخير أمام إنبى بهدف لكل فريق

ويمتلك سموحه 6 نقاط من ثلاث تعادلات وفوز وحيد ويسعى سامى لتحقيق الثلاث نقاط للزحف نحو المقدمه