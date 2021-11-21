شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ جابر كامل.
خط الوسط : عزمي غومة _ أحمد الصغيري _ محمود حمادة _ محمود جهاد.
خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.
ويتواجد على مقاعد البدلاء :
محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.