وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

احمد سعيد

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