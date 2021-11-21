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عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام سيراميكا بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى الأسبوع الخامس من مسابقة الممتاز. 

 

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

 

حراسة المرمى : محمد صبحي

 

خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ جابر كامل. 

 

خط الوسط : عزمي غومة _ أحمد الصغيري _ محمود حمادة _ محمود جهاد. 

 

 خط الهجوم :  رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال. 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

 

محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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