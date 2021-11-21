شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخصص 4 جراجات لاستقبال سيارات الأعضاء فى انتخابات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي على استئجار العديد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء والتيسير عليهم أثناء المشاركة فى الانتخابات المقر لها الجمعة المقبل بمقر النادى بالجزيرة.

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار«4جراجات» فى محيط مقر النادي بالجزيرة، وهي جراجات المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة الأهلي الجديد.

كما حرصت إدارة النادي على تخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأتوبيسات الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم ويكون التحرك للعودة كل نصف ساعة أيضا.