هل يفرز كأس العرب مفاجآت لكيروش لسد ثغرات المنتخب قبل المباراة الفاصلة؟

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القاهرة - سامية سيد - يستغل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بطولة كأس العرب لمنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة واللاعبين البدلاء، خاصة أن الفترة الماضية لم تمكن الخواجة من مشاهدتهم عن قرب فى ظل ضيق الوقت وحاجة المنتخب الوطنى للفوز من أجل حسم التأهل للمباراة الفاصلة لكأس العالم، وهو ما تحقق بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

ويأمل كيروش وجهازه أن يفرز كأس العرب لاعبين مميزين فى بعض المراكز التى تحتاج للتدعيم فى الفترة المقبلة، سواء قبل خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون أو المباراة الفاصلة لحسم بطاقة التأهل الرسمى للمونديال.

ويحتاج منتخب مصر للتدعيم فى أكثر من مركز على رأسها مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر وقلب الدفاع، والجناح الايسر والمهاجم الصريح.

وضم كيروش بعض الوجوه الجديدة فى قائمة كأس العرب على أمل سد الثغرات من خلال هؤلاء اللاعبين وهم أحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت وأسامة فيصل وحسين فيصل.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالى وحتى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.