7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها منتخب مصر يعسكر بالقاهرة ويتدرب صباحا قبل السفر إلى الدوحة 27 نوفمبر، التشيك حل الأهلي السحرى لمنع رحيل نجومه مجاناً بسبب زيادة اللاعبين ، فرجانى ساسى يقترب من العودة للدوري المصري بعيداً عن بوابة الزمالك .

فرجانى ساسى يقترب من العودة للدوري المصري بعيداً عن بوابة الزمالك

يبدو أن اسم النجم التونسي فرجاني ساسي لن يتوقف عن التردد فى مصر، رغم رحيله عن الزمالك وتوقيعه للدحيل القطرى مطلع الموسم الجارى، وذلك بعد رفض اللاعب كل محاولات الزمالك لاستمراره بسبب العرض المادى الكبير الذي يحظى به مع ناديه القطري.

التشيك حل الأهلي السحرى لمنع رحيل نجومه مجاناً بسبب زيادة اللاعبين

يواصل أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى، مع بروكيتش مدير قطاع الناشئين، جلساتهما مع عدد من الأندية التشيكية خلال تواجدهما هناك لمحاولة تسويق عدد من اللاعبين، وتحقيق أقصى استفادة مادية وفنية من خلال تلك الخطوة، خاصة أن الفريق الأحمر يعانى من أزمة وجود عدد كبير من اللاعبين على قوة النادى، فى الوقت الذى لا يستطيع الجهاز الفنى للفريق الأول منحهم فرصة المشاركة.

منتخب مصر يعسكر بالقاهرة ويتدرب صباحا قبل السفر إلى الدوحة 27 نوفمبر

أكد مسئولو منتخب مصر الأول أن الفريق سيؤدى تدريباً صباح يوم 27 نوفمبر الجارى فى أحد فنادق القاهرة قبل السفر مساء نفس اليوم إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب. رامى ربيعة على رادار فيوتشر فى الميركاتو الشتوى تحسباً لرحيل عبد المنعم يترقب مسؤولو فيوتشر الموقف النهائى لمحمد عبد المنعم، مدافع الفريق المنضم مؤخراً إلى قائمة المنتخب الوطني التى تستعد للمشاركة فى بطولة كأس العرب، لتحديد موقفهم من ضم مدافع جديد فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

إقامة نهائى بطولة كأس الرابطة 5 فبراير المقبل

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 5 فبراير المقبل موعداً لمباراة نهائى بطولة كأس الرابطة التى ستقام لأول مرة هذا الموسم، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 يناير المقبل.