شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي في الشتاء بعد استبعاده للمباراة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمباراة الثالثة على التوالي، خرج محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستبعد فيها بيتسو موسيماني، كهربا، من قائمة الفريق الأحمر، عقب استبعاده من قائمة مباراة المقاولون الماضية ومن قبلها قائمة مباراة الزمالك.

ورغم التأكيدات من داخل النادي الأهلي على التزام اللاعب بالتدريبات وتعليمات المدير الفني، إلا أن حلقة الثقة المفقودة بين كهربا وموسيماني منذ أزمة المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية وهي أخر مباراة شهدت وجود كهربا ضمن قائمة الفريق الأحمر، حيث استشعر موسيماني من حديثه مع أحد الصحفيين أن اللاعب يسرب أخبار الفريق للإعلام، وهو ما نفاه كهربا بعد ذلك، إلا أن موسيماني أخرج اللاعب من حساباته بعد ذلك الموقف بشكل واضح.

ودخلت علاقة كهربا والأهلي في منحنى صعب في ظل تواجد موسيماني على رأس الإدارة الفنية للأهلي وهو ما يقرب اللاعب من الرحيل في يناير المقبل.

ولم يشارك كهربا مع الأهلي في مباراة بالدوري الحالي، فيما شارك في مباراتين فقط بدوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجديدة حيث سجل هدفاً وصنع هدفين أخرين.

بلغ إجمالي مشاركات كهربا مع الأهلي منذ يناير 2020، 62 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه.