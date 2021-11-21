شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتى وفخر الدين ينضمان لمنتخبى المغرب وتونس بعد مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير المغربى وليد الكرتى والتونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلادهما بعد الانتهاء من المشاركة مع بيراميدز فى مواجهة إيسترن كومبانى، المقرر إقامتها مساء غد الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من أجل الانضمام لصفوف منتخبى بلادهما.

وينضم الكرتى لمنتخب المغرب كما ينضم فخر الدين لمنتخب تونس من أجل المشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 التى تقام فى قطر 30 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعد اختيارهما ضمن قائمة منتخبى بلادهما للمشاركة فى البطولة.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني، والتى ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي