شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وعمار حمدي يُهددان مقعد بيرسي تاو في تشكيلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 جلسات فنية أظهرت وجود احتمالية لوجود تغييرات في تشكيلة الأهلي الأساسية خلال الفترة المقبلة والبداية خلال مباراة غزل المحلة والمقرر اقامتها غداً في بطولة الدوري العام، حيث عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة منفردة مع كلاً من مواطنه بيرسي تاو، وكذلك الثنائي حسين الشحات وعمار حمدي.

وشهدت الجلسة الثناء على المردود المقدم من الثنائي حسين الشحات وعمار حمدي في تدريبات الأهلي خلال الأيام الأخيرة، مع وعد من المدير الفني بمنحهما مزيدا من الفرص بل واحتمالية الدفع بهم بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة، حال استمرارهما على نفس المستوي، في الوقت الذي طالب فيه موسيماني بيرسي تاو بضرورة استعادة مستواه وتقديم المستوي المنتطر منه، خاصة وأنه لاعب كبير ولعب في أفضل دوريات العالم ومنتظر منه الكثير.

وأكد موسيماني لتاو وكذلك لكل اللاعبين الأساسيين، أنه لا يوجد مقعد في التشكيل الأساسي محجوز باسم أي لاعب سواء أجنبي أو محلي، مؤكداً ان الاعتبار الوحيد للتواجد في التشكيلة هو الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وتقديم أفضل مردود في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة غداً الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي والسلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.