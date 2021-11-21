شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب لـ"الخليج 365": غدًا آخر يوم عمل للجنة إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه من المقرر إن غدًا الاثنين سيكون أخر يوم عمل للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء بشكل رسمي.

أضاف لبيب في تصريحات لـ"الخليج 365" إن اللجنة عقدت جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق على إن غدًا الاثنين سيكون أخر يوم للجنة الإدارة، على أن تقوم بعد ذلك بتسليم النادى.

وعن الجهة التي ستتسلم النادى عقب رحيل اللجنة المكلفة بالإدارة، قال حسين لبيب: "لا أعلم فهذا الشأن من اختصاص الوزارة ولا أعلم لمن سيتم تسليم الإدارة".