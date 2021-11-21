شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوافق على تعديلات لائحة اتحاد الكرة قبل العمومية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات التى ترغب الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ يوم 28 نوفمبر الجارى.

وطلبت الأندية من الفيفا إجراء بعض التعديلات، وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.

كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها الفيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.