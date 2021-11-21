شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حسين لبيب تتقدم باستقالتها من إدارة نادى الزمالك لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب عقدت جلسة في الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على تقديم اللجنة استقالتها.

أضاف السمرى في تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين فإن غدا الاثنين، هو الأخير في مدة عمل لجنة حسين لبيب، على أن يستقيلوا ويقوموا بتسليم النادى لإجراء الانتخابات في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعًا خلال الساعات الماضية لترتيب الأوضاع قبل تسليم النادى.