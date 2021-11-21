شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات الأخيرة للأهلى قبل السفر للمحلة لمواجهة الغزل بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الاثنين، باستاد المحلة بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وخاض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش حيث نشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر تويتر صوراً من الاستعدادات الاخيرة للمباراة .

وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس عنيد يقدم مباريات كبيرة أمام المارد الأحمر، لاسيما على ملعبه ووسط أنصاره ضمن خطة الأهلى لاستعادة درع الدوري الغائب .

فى سياق آخر، يترقب محمود كهربا جناح الأهلي الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى المباريات القادمة، بعد إذابة جبل الجليد مع بيتسو موسيماني المدير الفني، على خلفية الأزمة التى وقعت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي، وحالة اللغط التى فسرها المدير الفني بأن اللاعب يسرب أخبار غرفة خلع الملابس لوسائل الإعلام.

وانتهت أزمة كهربا مع موسيماني بعد تدخل أعضاء الجهاز الفني بالأهلي وإقناع المدير الفني بأن كهربا لم يرتكب خطأ وأنه لم يشك ما حصل مع الجهاز الفني بالغرف المغلقة لوسائل الإعلام، والتأكيد على التزام اللاعب في التدريبات، وهو ما تفهمه موسيماني الفني وأغلق الصفحة وتعهد بمنح الفرصة للاعب شريطة الاجتهاد في التدريبات.

وخرج كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب ويتطلع لدخول قائمة مباراة المحلة في الجولة الخامسة للدوري