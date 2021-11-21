شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش لا يعرف منتخب الاهلى والزمالك..11 لاعبا من خارج القطبين فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فتح كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، الباب على مصراعيه لضم أى لاعب يستحق تمثيل منتخب مصر ويقدم مستويات مميزة فى صفوف ناديه، فى ظل سياسة توسيع القاعدة وضخ دماء جديدة فى عروق الفراعنة.

وجاءت القائمة النهائية لبطولة كأس العرب، لتثبت أن كيروش لا يعرف مقولة منتخب الأهلى والزمالك وأن الأولوية للاعبى القطبين، حيث شهدت القائمة انضمام 11 لاعبا من خارج الأهلى والزمالك وهم محمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.