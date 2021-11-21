كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لكأس العرب

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

س: متى يتوقف الدورى المصرى بسبب كأس العرب؟

ج: تتوقف مسابقة الدورى العام يوم 27 نوفمبر الجارى، نظرا لمشاركة منتخب مصر الأول بقيادة كيروش فى بطولة كأس العرب.

س: ما هو برنامج المنتخب قبل السفر إلى الدوحة؟

ج: أكد مسئولو منتخب مصر الأول أن الفريق سيؤدي تدريبا صباح يوم 27 نوفمبر الجاري فى أحد فنادق القاهرة قبل السفر مساء نفس اليوم إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب.

س: كم لاعبا فى قائمة منتخب مصر لكأس العرب؟

ج: تضم قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العرب كلا من، محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى .

س: كم لاعبا تم استبعاده؟

ج: استبعد كيروش كلا من: محمد أبو جبل وطارق حامد وعبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وابراهيم عادل ونبيل عماد دونجا وأحمد توفيق وأحمد سمير وحسين الشحات وعلى جبر ومحمود علاء وصلاح محسن وحسام حسن وياسر ابراهيم وحسين السيد.

س: ما هى مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب؟

ج: يستهل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش مشواره فى بطولة كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان، وفى الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر، مع السودان يوم 4 ديسمبر، على أن يختتم المنتخب منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم 7 من الشهر ذاته.وفي حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.