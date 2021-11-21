أحمد ياسر ريان يسجل هدفًا بعد 3 دقائق من مشاركته مع ألتاي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور، هدفًا لفريقه بعد مرور 3 دقائق على نزوله في شباك أضنة ديمرسبور، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري التركي.

وشارك أحمد ريان بديلًا في بداية الشوط الثاني، ولم يحتاج سوى 3 دقائق فقط ليسجل هدف ألتاي سبور، ليعادل النتيجة بعد تأخر فريقه بهدف.

وبهذا الهدف رفع ريان رصيده إلى 3 أهداف في الدوري التركي، و5 أهداف بقميص ألتاي إزمير في جميع المسابقات.

يذكر أن أحمد ياسر ريان انتقل إلى صفوف نادي ألتاي سبور التركي، وذلك لمدة عام على سبيل الإعارة منتقلًا من صفوف الأهلي.