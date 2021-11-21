مصدر بالزمالك لمصراوي: تعديلات مرتقبة وحكم مرتضى قد ينفذ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن الساعات المقبلة من المنتظر أن تشهد عدد من التعديلات فيما يخص مجلس إدارة النادي.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حالياً برئاسة حسين لبيب سترحل عن النادي يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، حال تقرر تنفيذ الحكم الذي ينص على عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة النادي.

وأضاف المصدر، أيضاً هناك ترتيبات تتعلق بإمكانية تعيين لجنة من الإدارة التنفيذية الحالية تدير العملية الانتخابية.

وكشف المصدر، أن هناك سيناريو يتمثل في عودة مرتضى منصور إلى نادي الزمالك غدا الإثنين 22 نوفمبر تنفيذا لحكم القضاء الإداري، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مدته.

واختتم "ننتظر قرار وزارة الرياضة بشأن هذا الأمر".

يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.