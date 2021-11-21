مصدر لمصراوي: 28 نوفمبر الدعوة لعمومية لفتح باب انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات التي قدمها الاتحاد المصري بشأن بعض بنود اللائحة، كما سيتم الدعوة لجمعية عمومية يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري للدعوة للانتخابات.

وكان اتحاد الكرة قد طلب من فيفا الموافقة على تعديل بند الانتخابات لتكون بـ"قائمة مغلقة"، ما يعني غياب الترشحيات الفردية.

وقال مصدر بالجبلاية لمصراوي: "فيفا أخطر اتحاد الكرة بموافقته على البنود المطلوب تعديلها في اللائحة بعدما طالبت بذلك الجمعية العمومية".

وتابع: "انتخابات اتحاد الكرة ستكون بنظام القائمة المغلقة".

وأتم: "سيتم الدعوة لجمعية عمومية يوم 28 نوفمبر الجاري، للدعوة لفتح باب الانتخابات وفتح باب الترشح للمجلس الجديد".