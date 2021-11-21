نادر السيد مديرًا فنيًا لنادي طامية بدوري الدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أنه تولي مهمة القيادة الفنية لفريق طامية في دوري الدرجة الثانية المصري.

وقال نادر السيد في تصريحات لمصراوي: "قمت في الفترة الأخيرة بعمل دراسات ومعايشات في أوروبا وأري أن هذه الخطوة جيدة لي كمدير فني بعد أن رفضت العديد من العروض في السنوات الماضية للعمل في أي جهاز فني في الدوري الممتاز".

وأوضح:" أعلم جيدا أنه ولأول مرة في مصر يتولي مدرب حراس مرمي منصب مدير فني لكن في بلدان كثيرة حدث ذلك بدليل أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول الحالي كان في الأساس حارس مرمي وغيره الكثير".

واختتم السيد تصريحاته قائلًا: "شاهدت طامية قبل قبول المهمة، الفريق يمتلك لاعبين جيدين، ومجلس إدارة متفهم، وهذا الأمر هو الذي ساعدني لقبول مهمة تدريب الفريق".