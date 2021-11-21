استمرار غياب كهربا.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق غزل المحلة غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة المحلية بإستاد غزل المحلة.

وقام موسيماني باستدعاء كل من رامي ربيعة وكريم فؤاد لقائمة الأهلي بعد غيابهما عن مواجهة المقاولون، بينما تم استبعاد محمود كهربا وطاهر محمد طاهر من القائمة مجددا.

وغاب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عن القائمة بداعي الإيقاف بعد حصوله على طرد مباشر في الجولة الماضية.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبا كالتالي:‏

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى ‏شوبير.

الدفاع: أكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن ‏أشرف، بدر بانون، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: وليد سليمان، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي.‏

وفي الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي قمة الدوري بالعلامة الكاملة منفردًا بعد حصد 12 نقطة بأول أربع جولات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.‏