شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الزمالك فى الدراويش على المائدة الفنية للنحاس قبل موقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة المباريات الماضية للنادي الإسماعيلي فى الدوري العام، وآخرها مواجهة الزمالك فى الجولة الماضية والتي خسرها الدراويش بثنائية نظيفة، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الإسماعيلي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل، التي تجمع المقاولون والدراويش في الجولة الخامسة للدوري.

واستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته أمس على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل، فى اللقاء الذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفض الجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة قبل اللقاء المرتقب نظراً لضيق الوقت بين المباريات، ويحتل المقاولون العرب المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 4 نقاط، حيث فاز المقاولون في أول لقاء بالدوري أمام إيسترن كومباني، ثم خسر في اللقاء التالي أمام إنبي قبل أن يتعادل مع الطلائع ويخسر من الأهلي بالجولة الماضية بهدف نظيف.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لن يتقدم بشكوى ضد حكام مباراة الأهلي، رغم الظلم الذي تعرض له الفريق خلال اللقاء ـ من وجهة نظره ـ للمباراة الثالثة على التوالي، وقال عادل تعليقاً على شكوى الحكام بعد إلغاء هدف للمقاولون في شباك الأهلي "الشكوى لغير الله مذلة".