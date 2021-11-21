شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وطاهر الأبرز.. موسيمانى يستبعد 7 لاعبين من مواجهة الأهلى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، سبعة لاعبين من مواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد، الاثنين باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث خاض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم أعلن موسيمانى قائمة المباراة التي توجهت للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

واستبعد موسيمانى كلا من حمدى فتحى للإيقاف فيما واصل استبعاد محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، محمود وحيد، محمد محمود وصلاح محسن لأسباب فنية .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي

وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس عنيد يقدم مباريات كبرى أمام المارد الأحمر، لاسيما على ملعبه ووسط أنصاره ضمن خطة الأهلى لاستعادة درع الدوري الغائب .