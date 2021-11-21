شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس كرة السلة رجال، والتى تقام على ملاعب الأندية والمتأهلة إلى منافسات الدور.

وتقام مباريات دور الـ16 بعد غد، الثلاثاء، ويلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع هليوبوليس، والقناة مع الشمس، وسموحة مع الجزيرة، بينما يلتقى الجيش مع سبورتنج، ومصر للتأمين مع الزمالك، والطيران مع الاتصالات، وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد، بينما يلتقى الأهلى مع الترام.

وتوج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحسم البطولة لصالح الفريق.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين الفريقين، إلا أن الأهلى تقدم وحافظ على تقدمه، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلى 16\18، بينما انتهت الفترة الثانية 33\33.

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