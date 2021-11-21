شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف عضو هليوبوليس سنة فى واقعة ضربه طفلا بالنادى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو السنباطى، رئيس نادى هليوبوليس، عن إيقاف عضوية أحد أعضاء النادى بعد اعتدائه بالضرب على طفل لاشتباكه مع ابنه لمدة سنة، فى قرار فورى بعد التحقيق فى الواقعة.

وقال السنباطى، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيحول قرار فصل العضو إلى أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فى الأمر بعد هذا التصرف غير اللائق، مشيرا إلى أن فصل أى عضو لم يتم بقرار مجلس إدارة، ولابد عرض الأمر على الجمعية العمومية.

واحتفظ النائب عمرو السنباطى برئاسة نادى هليوبوليس مؤخرا بالنجاح بالتزكية فى ظل عدم ترشح أى فرد أمامه فى السباق الانتخابى، حيث جاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالى: