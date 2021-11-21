شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الأهلى لمواجهة غزل المحلة غداً بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا، الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏و السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.‏