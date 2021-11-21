شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق: الأهلي يلعب على ثغرات المنافسين وسيحسم الدوري فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمى عبد الرازق، مدرب المصرى السابق، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى هو أفضل مدرب بالدورى العام حتى الآن، وقال ميمى عبد الرازق فى تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم"، إن انطلاقة الدورى قوية جداً وكل الفرق استعدت بشكل كبير خاصة الفرق الجديدة الصاعدة التى تمتلك إمكانيات كبيرة، موضحا أن فيوتشر ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم أحمد رفعت وعمر كمال والثنائى انضم للمنتخب.

وأضاف متحدثاً عن مباراة القمة بالجولة الثالثة التى انتهت بفوز الأهلى 5/3، الزمالك تفوق على الأهلى فى أول 10 دقائق فى مباراة القمة، ولكن فتح الملعب والأهلى لعب على الثغرات بامتياز، وكذلك نجح الأهلى فى استغلال ثغرة خلال مواجهة المقاولون رغم أن الأخير لعب بطريقة دفاعية بحتة.

وأشار ميمى عبد الرازق إلى أن الصراع لن يستمر بهذا الشكل فى الدوري، مؤكداً أن الأهلى لديه قوة كبيرة جداً ولكن لو ابتعد عن الزمالك بفارق 7 نقاط مثلاً من الصعب أن يلحق به الفارس الأبيض، مؤكدا فى الوقت نفسه أن موسيمانى هو أفضل مدرب فى الدورى حتى الآن.

وعن مباراة بيراميدز والمصرى التى انتهت بالتعادل 2/2، قال ميمى، المصرى دائماً متفوق على بيراميدز، وتفوقنا عليه فى اللقاء الماضى بالدقيقة الأخيرة وهذا يحسب لمعين الشعبانى مدرب الفريق.

واختتم ميمى عبد الرازق قائلا، البنك الأهلى وغزل المحلة يستحقان لقب الحصان الأسود فى الدورى حتى الآن.