شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في المران الصباحي اليوم.

وحصل الرباعي على تدريبات فنية متنوعة فى إطار التحضير لمباراة غزل المحلة، المقرر لها غداً، الأثنين، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي و السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.

من ناحية أخرى، يحسم مسئولو النادى الأهلي مصير العروض التى بدأت تصل لبعض لاعبى الفريق عقب معسكر المارد الأحمر المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، ورغم أن الأهلى لا يرغب فى الاستغناء عناصر الفريق الأساسية والذين تلقوا اتصالات وعروض "شفهية" من أندية خارجية يأتى فى مقدمتهم، المالى آليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وعلى معلول إلا أن إدارة الأهلى قررت الانتظار لحين وصول هذه العروض بشكل رسمى على أن تتم مناقشتها بعد معسكر الفريق الذى سيُقام فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل.

وقال مصدر فى الأهلى، إن إدارة النادى تترقب وصول عروض رسمية من أندية خارجية أو داخلية للبت فيها، حيث طلبت هذه الأندية ضم عدد من لاعبى الأهلى فى ميركاتو الشتاء خلال يناير المقبل، وأوضح المصدر أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون فى الحفاظ على القوام الأساسى للأهلى لاسيما أن الفريق سيواصل مسيرته فى بطولة دورى ابطال أفريقيا فى فبراير المقبل.